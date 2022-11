Voorstel voor nieuw ontmoetingscentrum Deurne: “Ook voetbalclub SK Deurne zal er een plekje krijgen”

In 2018 werd Atelier Romain aangesteld voor de opmaak van een herinrichtingsplan voor de ‘site SOK’ in Deurne. Dat plan omvat een ontmoetingscentrum, een gemeentelijke basisschool, een buitenschoolse kinderopvang en voetbalclub SK Deurne. In februari 2020 werd dit plan voorgesteld aan het grote publiek. De afgelopen maanden werden de details van die initiële, vrij algemene behoeftebepaling in samenwerking met studiebureau Sweco verder uitgewerkt. Er werden ook verschillende financiële scenario’s onderzocht.

Ontmoetingscentrum

Het stadsbestuur heeft beslist om deze legislatuur te investeren in de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum, waarin ook een accommodatie voor voetbalclub SK Deurne wordt ondergebracht. Op basis daarvan heeft het bestuur nu een projectdefinitie en selectieleidraad opgesteld, om op zoek te gaan naar een partner die het ontwerp en de bouw op zich zal nemen. Het ontmoetingscentrum zal bestaan uit een polyvalente zaal met een uitgeruste keuken en toog, die verder opgesplitst kan worden in kleinere units. Er komen ook enkele vergaderlokalen en voldoende bergruimte voor voor de verengingen.

Quote Dit project biedt echt een meerwaarde aan Deurne: mensen kunnen er elkaar ontmoeten en genieten van de vele activitei­ten die er aangeboden worden door de verschil­len­de verenigin­gen Monique De Dobbeleer (DDS), schepen van Ontmoetingscentra

“Ik ben ontzettend blij met dit project”, vertelt schepen van Ontmoetingscentra Monique De Dobbeleer (DDS). “Ik dank de diverse verenigingen en de aanwezigen op de participatiemomenten voor hun constructieve inbreng. Dit project biedt echt een meerwaarde aan Deurne: mensen kunnen er elkaar ontmoeten en genieten van de vele activiteiten die er aangeboden worden door de verschillende verengingen.”

Net zoals vandaag komt er een cafetaria met een aparte keuken, die op vooraf bepaalde momenten ook door SK Deurne gebruikt kan worden. Daarvoor zullen er afspraken gemaakt worden tussen de concessiehouder en het bestuur van de voetbalclub. “In deze tijden van energiecrisis en klimatologische uitdagingen willen we volop inzitten op een zo efficiënt mogelijk, en dus polyvalent gebruik van de ruimtes. Bijkomend worden er voor de voetbalclub de nodige kleedkamers, sanitaire ruimtes, een EHBO-lokaal en een bergruimte voorzien."

Duurzaamheid

De omgevingsaanleg is vrij beperkt, al gaat men een groene bufferzone voorzien ten aanzien van de aanpalende percelen op het Meilrijk. “Zeker in deze tijden is het essentieel om duurzaam en milieubewust te bouwen”, zegt schepen van Duurzaamheid en Sport Rick Brans (Open Diest). “Met de realisatie van dit gebouw willen we onze voorbeeldrol als stad op dat vlak dan ook waarmaken. De projectontwikkelaar zal daarom in het ontwerp verder moeten gaan dan wat er wettelijk wordt opgelegd op het gebied van integrale toegankelijkheid. Daarnaast wordt er ingezet op circulair bouwen met een bewuste keuze voor CLT-bouw (cross-laminated timber), op hernieuwbare energie en een climate responsive-desing, en zullen regen- en afvalwater zoveel mogelijk gerecupereerd worden. Eind november worden de voorstellen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De huidige site van SOK Deurne. © RV

Budget en timing

Om dit project te realiseren, werd het voorziene budget van 3 miljoen euro opgetrokken naar 4,5 miljoen euro. Het project zal in de markt worden gezet als een DBM-project, waarbij DBM staat voor ‘Design Build Maintenance’. Dit betekent dat het ontwerp, de bouw en een deel van het onderhoud van het gebouw in één enkel contract zullen worden aanbesteed en toevertrouwd aan één marktpartij.

De stad streeft ernaar het dossier te gunnen in het najaar van 2023. Rekening houdende met de tijd die nodig is voor de ontwerpfase en de procedure voor de omgevingsvergunning, hoop het bestuurlijk uiterlijk in het najaar van 2024 van start te gaan met de werken. De uitvoeringstermijn van de eigenlijke werken wordt geschat op zo’n anderhalf jaar.

