Volledige programma van nieuw bierfestival HOPVILLE is bekend

DiestMet workshops als ‘Koken met Cara Pils’ en een initiatie Dungeons & Dragons is het nieuwe HOPVILLE in Diest zoveel meer dan een bierfestival. Het volledige programma is intussen gekend. In het groene Park Cerckel mengt de stad smaken, muziek en sfeer met alles wat een bierliefhebber zich wensen kan. Maar ook aan jongeren en een gezellige tijd met de hele familie is gedacht!

Het bierfestival HOPVILLE is meer dan bier proeven alleen. Tijdens de verschillende workshops, brouwerijbezoeken en proeverijen duik je dieper in de wereld van bier. Wat dacht je bijvoorbeeld van ‘Koken met Cara Pils’. Dorian Coppenrath (26 jaar) - de auteur van ‘Koken met Cara Pils’ – neemt je op zaterdag 2 juli mee in de wondere wereld van de Carakookkunst, met maaltijden als ‘Pasta Carabonara’ en ‘Chili Con Cara’.

Ook voor liefhebbers van chocolade is er goed nieuws. Werner Callebaut is een gepassioneerd bier- en chocoladeliefhebber en heeft zich met Bierolade de laatste jaren toegelegd op het maken van geslaagde combinaties tussen beide Belgische topproducten. De ambachtelijke bieren van HOPVILLE bieden een harmonieuze smaak met de chocolade of gaan net voor een pittig contrast. Met leuke wist-je-datjes en sappige bierverhalen neemt hij de HOPVILLERS mee in de rijke en boeiende geschiedenis van de Diesterse biercultuur.

Voor alle workshops is inschrijven verplicht via mail naar visit@diest.be.

D&D, Silent (Kinder) Disco & Street Food

Op het festival kan je ook een initiatie van het populaire Dungeons & Dragons meepikken. Samen met Thomas Goyvaerts en Jordy Wouters, beiden ervaren Dungeon Masters, ga je een uurtje op avontuur in een fantasiewereld vol zwaarden, elfen en draken, en neem er vooral een lekker biertje bij.

Een potje tafelvoetbal spelen, dat kan er ook. Samen dansen doe je in de Silent Disco Area op zaterdagavond. En ook families zijn welkom op HOPVILLE: in het park zijn er speeltafels, gezelschapspelletjes, Silent Kinder Disco op zondag en lekkere Sironades en fruitsapjes.

In de Michel Theysstraat, vlak aan het park, kan je terecht voor lokaal streetfood en urban beats gehost door De STrooperij, de organisatoren van Summerjam: houtoven pizza’s, burgers en borrelplankjes van onder meer Mezze Mood, Vuegen, Jack’s BBQ, Kilani en Offroad and more om duimen en vingers vanaf te likken!

Live muziek

Met live optredens van Jan De Smet en Tijs Vanneste & De Pelikanen is het op HOPVILLE voor iedereen gezellig vertoeven. Live omringt Tijs Vanneste zich met rasmuzikanten, zoals Mario Goossens en Paul Van Bruystegem (Triggerfinger), Serge Feys (Arno), Jan Oelbrandt (Guy Swinnen) en Sam Vloemans (Dez Mona). Jochen Golsteyn en z’n piano vervolledigen de affiche van HOPVILLE op zaterdag, samen met het Diestse Neptune Bloom.

Jan De Smet (bekend van De Nieuwe Snaar) verzamelde in de loop van zijn muzikantenbestaan heel wat muzikale bagage. Zichzelf begeleidend op een zestal verschillende instrumenten zal hij zich overleveren aan het repertoire dat zich die dag aandient. Dat is eigen werk, maar ook zorgvuldig uitgekozen liedjes van collega’s die hem hebben beïnvloed (Wannes Van de velde, Jaap Fischer, Bob Dylan …). Dat alles wisselt hij af met allerhande grappige en interessante anekdotes.

Cashloos event met proefglaasjes om mee naar huis te nemen

Het festival vindt plaats in een uniek kader – Park Cerckel – en is helemaal cashloos. Je proeft er meer dan 80 soorten craft beer, van verfrissend blond en zachte saisons tot bonkige stout, hoppige IPA’s en straffe tripels. Betalen doe je met Bancontact of via Payconiq.

Bezoekers halen zelf hun favoriete bier bij de aanwezige brouwers. Met proefglaasjes van 15 cl kunnen ze extra veel smaken ontdekken. Een proefglaasje kost 2 euro (1 jeton) en kan mee naar huis worden genomen als souvenir. Wie tussen de brouwerijen zijn ding niet vindt, kan ook het assortiment uit de ‘blikkenbar’ van Hop’s N More uittesten.

Aan de Michel Theysstraat is brouwerij Loterbol gevestigd, in de gebouwen van de vroegere brouwerij Duysters. Die brouwerij kan tijdens het event trouwens ook in groep bezocht worden. Ook daarvoor moet er vooraf ingeschreven worden.

Praktisch

Het volledige programma vind je terug op https://toerismediest.be/evenementen/2022-07/2925-hopville-bierfestival/

HOPVILLE bierfestival is een organisatie van de stad Diest, Visit Diest, Jeugd in Diest, CC Diest met ondersteuning van OBAD en enkele lokale beerlovers.

