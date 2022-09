Voetgangers, fietsers en alternatieve vervoersmiddelen veroveren centrum Diest op autovrije zondag

Diest Diest organi­seert jobbeurs

De stad Diest organiseert op dinsdag 13 september een jobbeurs. Ben jij op zoek naar een (nieuwe) professionele uitdaging in eigen stad of streek? Kriebelt het om bij ons aan de slag te gaan? Ben je geïnteresseerd in een openstaande vacature of heb je vragen over werken bij Stad Diest?

7 september