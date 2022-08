Vlaamse parlementsleden brengen bezoek aan dierenasiel Forrest & Friends

DiestOp dinsdag 16 augustus brachten Veerle Geerinckx en Allessia Claes - beiden Vlaams Volksvertegenwoordiger voor N-VA - samen met gemeenteraadslid Albert Volders (N-VA) een bezoek aan Forrest & Friends in Diest. Opvangcentrum en asiel Forrest & Friends vzw is een opvangcentrum in Diest voor dieren uit de vee-industrie, alsook verwaarloosde en gedumpte dieren.

Sinds 2017 zetten een team van zo’n 15 vrijwilligers zich in om ongeveer 300 dieren een zo goed mogelijk leven te bieden. Deze dieren komen via verschillende kanalen bij Forrest & Friends terecht. Zo zijn er dieren die in beslag werden genomen door de inspectie dierenwelzijn als gevolg van verwaarlozing, ontsnapte dieren waarvan de eigenaars zich niet kenbaar maken en dieren uit de vee-industrie.

“Dit initiatief is gegroeid vanuit liefde voor de dieren. Dat deze mensen hun hart en ziel in de opvang en verzorging van de dieren steken is overduidelijk. Hier kunnen we alleen maar diep respect voor opbrengen”, stelt Vlaams Parlementslid Veerle Geerinckx (N-VA).

Educatie en sensibilisering

De meeste dieren zijn vaste bewoners, maar Forrest & Friends is tevens erkend als een varkensasiel door de Vlaamse overheid. Naast de werking van hun opvangcentrum en asiel zet de vzw ook in op educatie en sensibilisering via onder meer rondleidingen en evenementen. “Het komt helaas nog te vaak voor dat mensen een dier in huis nemen zonder zich bewust te zijn van de verzorging die het dier nodig heeft. Initiatieven als Forrest & Friends spelen dan ook een belangrijke rol op het vlak van sensibilisering”, besluit Allessia Claes (N-VA).

Forrest & Friends organiseert op 10 en 11 september hun volgende opendeurweekend. Meer informatie over hun werking via https://forrestandfriends.be/.

