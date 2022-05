Vijftien jaar geleden verloor Ellen (38) haar vriendin Annick Van Uytsel (18) door seriemoordenaar Ronald Janssen: “Niemand van ons heeft nadien nog alleen gefietst”

“De draad terug oppikken, zal nooit meer lukken”: ouders van Shana Appeltans blijven ook na tien jaar trooste­loos

Een decennium geleden doolde er al een wolf in Limburg rond. Een wolf in schapenvacht. Seriemoordenaar Ronald Janssen schoot in de nieuwjaarsnacht van 2010 Shana Appeltans (18) en Kevin Paulus (22) in een Loksbergse fruitplantage brutaal dood. Tien jaar later, op 2 januari 2020, organiseerden vrienden en familie en de vzw ouders van een vermoord kind de ‘Mars van de Hoop’. Zo'n duizend mensen trotseerden de koude, en wandelden zij aan zij in de velden van Loksbergen de maanloze avond in.

2 januari