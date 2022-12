Vier mannen die kilo’s cocaïne uitvoerden, riskeren verbeurdverklaring van 43 miljoen euro

Op 28 april 2020 controleerde de Franse politie de vrachtwagen van eerste beklaagde, de Roemeen Constantin S. (46), die op weg was naar Shackleton in Engeland. Tussen Toyota-onderdelen, die hij opgeladen had in de autofabriek in Webbekom, Diest, troffen de agenten holle balken aan, met daarin verstopt 250 kilo cocaïne afkomstig uit Balen in de Kempen. S. bleek in het bezit van een telefoon met de Sky ECC-app, waarmee de federale politie aan de slag kon. Drie Albanese medebeklaagden werden geïdentificeerd: Altin D.(42) en Rinor S. (40) hielpen in de buurt van Diest bij het laden en vullen van de balken en riskeren daarvoor twee jaar cel. Devid P. zou de baas van de bende geweest zijn en kijkt zo aan tegen zeven jaar cel. Chauffeur Constantin S. moet vrezen voor drie jaar cel.