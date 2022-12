Vier maanden cel voor diefstal controller Xbox

Joël V.L. werd vorig jaar op 27 december betrapt toen hij in Dreamland in Diest de controller wilde ontvreemden. Hij had de beveiliging van het artikel verwijderd en probeerde zo de kassa te passeren zonder te betalen. Een winkelbediende had de veertiger in de mot en hield hem tegen. De man gaf de feiten toe, maar daagde niet op in de rechtbank. Vorig jaar kreeg V.L. nog 18 maanden cel en 8.000 euro boete, grotendeels met probatie-uitstel voor drugsinbreuken. Zijn begeleiding loopt volgens de rechtbank niet zonder slag of stoot. V.L. zou zich opnieuw bezondigd hebben aan de verkoop van drugs en legde ook een positieve urinetest af voor heroïne en cocaïne. De rechtbank kon dan ook geen straf met uitstel meer toestaan. Naast de vier maanden cel kreeg hij ook een geldboete van 400 euro.