VIDEO. Parachutist tolt gevaarlijk bij sprong

Beringen Aantal boekontle­nin­gen in bib meer dan verviervou­digd

Bijna een jaar geleden werd de nieuwe bibliotheek van Beringen geopend. Omdat de klasbezoeken wat later op gang kwamen, is het aantal boekontleningen enorm gestegen. In de periode september-december ging het nog om 2.786 boekenontleningen, van januari tot juni waren dat er maar liefst 12.737. Van deze uitgeleende boeken zijn 70% verhalen, 18% informatief materiaal en 12% stripverhalen. “We zijn blij dat klassen sinds het uitdoven van de corona-maatregelen opnieuw hun weg hebben gevonden naar de bib,” aldus schepen voor Bibliotheek Jessie De Weyer (N-VA). Ook tijdens de vakantie kan iedereen terecht in de bibliotheek. “Er zijn heel wat leuke activiteiten gepland deze zomer”, geeft De Weyer nog mee.

7 juli