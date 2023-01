Vermoeidheid doet dame inrijden op geparkeerde wagen

Beringen Beringse vereeuwigt levensver­ha­len in 3D kunstwer­ken: “Als ik de reactie zie, krijg ik daar heel veel voldoening van”

Trouwtaferelen, stambomen of zelfs moeders op elanden, de Beringse kunstenares Gwen Rotsaert (44) vereeuwigt alle levensverhalen in 3D kunstwerken. Nadat ze haar eigen verhalen gebruikte als inspiratie, kreeg ze de vraag om ook voor anderen gepersonaliseerde kunstwerken te maken. En die vraag is groot... Haar planning zit al vol tot april.

27 januari