Verkeerswijziging door kop-staart-aanrijding

Diest Wapens, geld en valse merkkledij, schoenen, handtassen en horloges aangetrof­fen in Deurne

De wijkinspecteur van Deurne had al een tijdje het vermoeden dat er rare dingen gebeurden in een woning in de wijk Deurne. Er werd gemeld dat er ongewoon veel bezoekers kwamen. Een buurtonderzoek in de wijk volgde en op het internet werden twee verdachte instagram-accounts gevonden.

28 juni