Verkeerswijziging aan de ring in Diest.

Steineweg tijdelijk afgesloten voor gemotori­seerd verkeer

Door de werken van het Agentschap Wegen en Verkeer aan het op- en afrittencomplex E314 in Bekkevoort en Halen gebruiken veel bestuurders de Steineweg in Kaggevinne als sluiproute. De situatie is er onhoudbaar geworden voor de buurtbewoners, daarom wordt wordt de Steineweg tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.