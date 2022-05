Verhoogde middenberm aan de Eduard Robeynslaan wordt overrijdbare middenstrook

Op de Eduard Robeynslaan in Diest werden in het voorjaar aanpassingen uitgevoerd in het kader van meer verkeersveiligheid en meer rijcomfort door nieuwe asfaltverharding. Een van de ingrepen was de plaatsing van een middenberm ter hoogte van de Beukenlaan. “De voorbije 2 weken zijn we meermaals in overleg geweest met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) over hun uitgevoerde werken aan de Ed. Robeynslaan. Al heel snel werd duidelijk dat de verbrede middenberm leidde tot heel gevaarlijke situaties en quasi dagelijks werd aangereden door auto’s, met de nodige schade tot gevolg. Daarnaast bleek de weg niet breed genoeg te zijn voor uitzonderlijk transport en heeft onze Hulpverleningszone Oost/post Diest aangegeven dat het voor grote brandweerwagens niet veilig is om de verhoogde middenberm te moeten nemen en daardoor moet omgereden worden, wat de veiligheid alleen maar in het gedrang brengt”, vertelt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).