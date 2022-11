Verhalencarrousel met Amadeo Kollectif op 19 november

Diest Scouts spelen alle materiaal kwijt bij brand : “We betreuren dat we de buurt last bezorgen met de vrijgeko­men asbest”

In de Bruidstraat in Diest ging woensdagochtend de opslagplaats van de scouts Sint-Lutgardis volledig in de vlammen op. Een korte en hevige brand liet niets meer over van het ‘materiaalkot’. Alle (kamp)materiaal is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is een raadsel, in het gebouw is geen elektriciteit aanwezig. De lokalen zelf bleven gelukkig gespaard en er zijn geen gewonden. Helaas bestond het dak uit asbestplaten, waardoor hulpdiensten na het blussen van de brand ook de handen vol hadden om straten asbestvrij te maken. Een gespecialiseerde firma gaat aan de slag om privé-terreinen asbestvrij te maken. De scouts zitten verveeld met het feit dat ze hierdoor de buurt ongemakken bezorgt. “En zeggen dat deze dakbedekking normaal van de zomer ging vervangen worden; door omstandigheden kwam het er niet van.”

9 november