Vechtersbazen riskeren werkstraf voor amok in café op Grote Markt vijf jaar geleden

De feiten speelden zich af op 11 februari 2017 op de Grote Markt in Diest. S.C. (25) werd er de toegang geweigerd tot een café, omdat hij er eerder al voor overlast zorgde. Daarop trok C. en zijn broer R.C. de uitbater naar buiten en zat het spel op de wagen. De voormalig schoonbroer van de man die iedereen tot kalmte aanmaande, kreeg daarna zware klappen te verduren. Het slachtoffer ging naar spoed, maar werd er wandelen gestuurd. Een dag later werd bij hem een hersenbloeding vastgesteld. De zaak werd al in 2018 behandeld en toen riskeerden de drie nog twee jaar cel. Ondertussen sleepte de zaak vier jaar aan. Omdat de broers “geen noemenswaardige feiten” meer pleegden volgens het parket, kan een werkstraf volstaan. De derde beklaagde F.B., die niet opdaagde in de rechtbank, riskeert wel nog twee jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de feiten. Hij vertoonde nog op drie andere tijdstippen in 2017 agressief gedrag wist het parket. De 25-jarige C. kreeg in het verleden in eerste aanleg al eens dertig maanden cel, deels met uitstel, voor een home-invasion.