VC Webbekom nog elke weekdag van oktober geopend

Dit kan via www.laatjevaccineren.be/registratie met de vaccinatiecode op je uitnodigingsbrief of via het callcenter: 013 39 19 19. Tijdens de weken van 17 en 24 oktober is het vaccinatiecentrum in Webbekom nog elke weekdag geopend. In november kan je er terecht op woensdag 16 november. De openingsmomenten van december worden nog bekeken.