Vanochtend sneeuwregen en bewolking in Diest

Leopolds­burg kondigt derde editie van ‘De Grote Rappèl’ aan

De derde editie van ‘De Grote Rappèl’ zal plaatsvinden in mei 2025. Dat laat het gemeentebestuur van Leopoldsburg weten. Vier jaar geleden kon de tweede editie van het spektakel zo’n 14.000 toeschouwers bekoren. “Het was vrij snel duidelijk dat er aan dit succes een vervolg gebreid zou worden en nu is daarvoor ook een periode vastgelegd.”