Vanaf 25 april hinder op de ring rond Diest door werken Grote Steunbeer

DiestVorige zomer startte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met werken aan de oude Demer stuw, de Grote Steunbeer, aan de Saspoort in Diest. De stuw wordt volledig vernieuwd om het waterpeil van de Demer te kunnen sturen en de échte Demer weer door het stadscentrum te laten stromen. Om de nieuwe doorstroomconstructie onder de R26 - Ring rond Diest - verder aan te leggen, geldt van maandag 25 april tot midden mei beurtelings verkeer ter hoogte van de Saspoort. Daarna gaat de Omer Vanaudenhovelaan een maand helemaal dicht en moet verkeer omrijden via de zuidzijde van de Ring.

Om de oorspronkelijke Demer weer door de stad te laten stromen, wordt de Grote Steunbeer gerestaureerd. De dichtgemetselde doorgang wordt heropend. Aan de binnenkant van de Omer Vanaudenhovelaan komt een automatische schuifconstructie om het waterdebiet door de stad te beheersen.

“Vanaf volgende week bouwen we verder aan de kokerconstructie dwars onder de ring door. Een eerste deel werd reeds in het najaar van 2021 aangelegd. Proeven wezen echter uit dat de fundering van de nieuwe koker, die drie meter breed op twee meter hoog is, extra versteviging vereist. Die bijkomende funderingswerken starten maandag en zorgen voor verkeershinder op de ring tussen het station en de Hasseltsepoort”, zegt Katrien Smet, woordvoerder van de VMM. “Tot midden mei kan verkeer om beurten de werfzone voorbij via tijdelijke verkeerslichten. Maar zodra we de koker verder doortrekken, vanaf halfweg mei, moeten we de Omer Vanaudenhovelaan ongeveer een maand onderbreken voor verkeer”, gaat Smet verder.

Volledig scherm Werken Grote steunbeer november vorig jaar © Stad Diest

Rijstrook buitenring

De aanleg van deze 66 meter lange koker onder de Omer Vanaudenhovelaan kan niet zonder hinder, maar dankzij een gefaseerde planning kan de hinder wel in de tijd beperkt blijven. In een eerste fase, van 25 april tot midden mei, wordt de fundering onder de reeds aangelegde kokerdelen verstevigd. Hiervoor moet enkel de rijstrook van de buitenring - kant Grote Steunbeer - worden ingenomen.

Doorgang blijft mogelijk

Op de Omer Vanaudenhovelaan blijft autoverkeer in beide richtingen mogelijk, met beurtelingse doorgang via tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van de werken. Fietsers komende van Schaffen richting het centrum van Diest blijven de huidige omleiding via Schoonaerde (N29) volgen. Fietsers op de Omer Vanaudenhovelaan passeren de werken in beide richtingen aan de binnenkant van de Ring. Veilig oversteken kan ter hoogte van de Pesthuizenstraat en de Schaffensepoort.

Tweede fase

In een tweede fase, van midden mei tot de tweede helft van juni, wordt gewerkt over de volledige breedte van de Omer Vanaudenhovelaan en is de weg afgesloten tussen de Schaffensestraat en de Pesthuizenstraat. Voor het gemotoriseerd verkeer geldt zolang een omleiding via de andere zijde van de Ring (R26).