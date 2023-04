Vanaf 1 mei is openluchtzwembad de Halve Maan opnieuw open

Dit weekend: Afrit Beringen op E313 richting Antwerpen afgesloten

Vanaf vrijdagavond tot en met maandagochtend is afrit 26 in Beringen richting Antwerpen afgesloten. De aantakking van de afrit met de E313 wordt dan door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gerealiseerd. Omrijden kan via de afrit 25a in Tessenderlo.