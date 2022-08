Van bankier in het Hageland tot hoteluitbater in Tirol: “Het was nu of nooit”

Scherpenheuvel-ZichemPatricia Van Thuyne en Karel Van Gelder begonnen vorige zomer aan een nieuw avontuur. Ze stopten met hun job, verkochten hun huis in Averbode en openden een hotel in Tirol: zowel tijdens de winter én als in de zomer de moeite, volgens het koppel. “Misschien hadden we het vijftien jaar eerder moeten doen.”

“Karel sprak al verschillende jaren over een hotel in Oostenrijk. Het idee heeft me altijd aangesproken, maar ik dacht niet dat het er ooit zou van komen”, lacht Patricia. Het koppel is ondertussen tien jaar samen en hebben drie kinderen - Karel heeft één zoon, Patricia twee dochters. “Ik ben altijd zelfstandig bankier geweest. Door fusies en dergelijke is mijn loopbaan gestopt. Dat heeft ons aan het denken gezet. De kinderen waren ondertussen ook volwassen, dus het was nu of nooit”, vult Karel aan.

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm Blizz hotel. © PGA

Volledig scherm Blizz hotel. © PGA

De droom kon beginnen

“Ik heb mijn job altijd graag gedaan, maar ik zag mezelf niet in een kleuterklas staan tot aan mijn pensioen. Dus ik ben mee in het avontuur gestapt”, vertelt Patricia enthousiast. En zo begon het koppel aan hun zoektocht naar een geschikt pand. Na twee mislukte pogingen kwamen ze uit bij hun huidige pand. “Het was iets boven ons budget, maar het was perfect. Dus we hebben een bod gedaan.” Een week later kreeg het koppel telefoon, mits een kleine verhoging van de prijs was het van hun. “Dankzij de hulp van familie en vrienden kon onze droom beginnen.”

Dat deden Karel en Patricia niet onvoorbereid: Patricia volgde een cursus Duits én hotelmanagement. “We kwamen allebei niet uit de sector en in Oostenrijk heb je bepaalde vergunningen nodig”, legt het koppel uit. In juli vorig jaar verhuisde het koppel definitief naar Tirol. Enkele maanden later, in november aan de start van het winterseizoen, openden ze de deuren van het Blizz hotel. “Onze vrienden hebben ons enorm geholpen met de verbouwingen, hier zijn we hen nog steeds dankbaar voor. Het was een moeilijke opstart, maar al bij al hebben we een goed winterseizoen gehad, zeker omdat corona er ook nog eens tussen zat.”

Quote Mensen vergeten vaak dat hier ook in de zomer tal van activitei­ten zijn voor het hele gezin. Daarom willen we ook met het hotel familiale gezellig­heid uitstralen Karel en Patricia

Familiale gezelligheid

Het Vlaamse koppel heeft een enorme liefde voor de bergen. Dat is ook één van de redenen waarom ze voor Oosterijk kozen. “Je hebt hier twee seizoenen, winter én zomer. Want mensen vergeten vaak dat hier ook in de zomer tal van activiteiten zijn voor het hele gezin. Daarom willen we ook met het hotel familiale gezelligheid uitstralen.”

En dat doen ze. Ze hebben één kamermeisje en verder doen ze alles zelf. Met hun veertien kamers, vriendelijke ontvangst en zelfgemaakt ontbijt hebben ze dus meer dan hun handen vol. Bovendien hebben ze er sinds kort ook een extra familielid bij: een hondje. “Ons hotelhondje. In de zomermaanden zijn honden ook welkom.”

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm Blizz hotel. © PGA

Volledig scherm Blizz hotel. © PGA

Ingeburgerd

Ondertussen is het koppel al wat ingeburgerd in de streek. “We hadden snel door dat werken met lokale mensen en bedrijven hier zeer sterk geapprecieerd wordt. Het is ook belangrijk om een goed contact te hebben met de burgemeester, de muziekkapel en de vrijwillige brandweer, zo krijg je sneller dingen gedaan (lacht). Ze zijn hier ook nog steeds zeer traditioneel: ze houden van etiquette en de traditionele klederdracht. En af en toe wordt hier zelfs nog een fax gebruikt, maar de glasvezel ligt hier al een jaar voor de deur, hoor (lacht).”

Al was het in begin toch wel een hele aanpassing. “Maar we zijn blij dat we de stap gemaakt hebben. Misschien hadden we het 15 jaar eerder moeten doen (lacht).”

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm Het uitzicht. © PGA

Volledig scherm Blizz hotel. © PGA

Winter én zomeraanbod

Het gebied is ook erg in trek bij Belgen. Overal waar je komt hoor je wel ergens Nederlands praten. “Het is perfect bereikbaar met de wagen, maar ook met het vliegtuig en de trein is het perfect haalbaar. Je hebt hier een zomer en winteraanbod. Vanaf november ligt hier sneeuw. Het is centraal gelegen met een heel mooi groot skigebied met blauwe pistes, rode en zwarte pistes, veel skiliften, veel eet- en drankgelegenheden. We zitten op 250 meter van de skilift én de skibus stopt voor ons hotel. Met de gletsjers heb je hier trouwens altijd sneeuwzekerheid. In ons dorp is het rustig, maar twee kilometer verderop heb je meer ambiance, er is voor ieder wat wils.”

Het hotel zelf beschikt over een wellness, verwarmd skikot, grote ondergrondse garage, tegelkachel in de stube en bar. “Naar volgend jaar toe willen we ons terras uitbouwen en nog wat andere vernieuwingen doorvoeren. Verder staat er nog een buitenzwembad op de planning en hebben we in het najaar de kwalificatie van drie sterren. Verder willen we het zo traditioneel mogelijk houden.”

“Het is echt de moeite”

Karel en Patricia hopen nog meer Belgen van de schoonheid van Tirol te kunnen overtuigen. “Zowel winter als zomer is het hier prachtig. In de zomer kan je hier gratis wandelen met een gids, maar ook voor de allerkleinsten zijn hier tal van activiteiten. Kom maar eens kijken, het is zeker de moeite waard”, aldus het koppel.

Meer info over het hotel en de streek vind je op https://www.hotel-blizz.at/nl/

Volledig scherm Blizz hotel. © PGA

Volledig scherm Blizz hotel. © PGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.