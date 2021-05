Vaccinatiefraude in Diest eist een tweede ontslag

Rillaar ‘Den David van Aarschot’ gaat voortaan door het leven als ‘Vo­gel-loc­ker’. “Mussen kunnen nu gezellig nestje maken naast zijn edele delen, want jawel: die heb ik laten hangen”

11 mei Voorbijgangers zullen het al wel gemerkt hebben: het meer dan levensgrote kunstwerk van een naakte man, dat jarenlang aan de kapel van het gasthuis in Aarschot stond, is al een tijdje verdwenen. Het beeld was aan restauratie toe, maar is niet meer naar zijn vertrouwde plekje teruggekeerd. Kunstenaar Wilfried De Cock (44) heeft het namelijk een nieuwe bestemming gegeven, en dan bedoelen we niet alleen qua locatie. “Van zijn hoofd en zijn kruis heb ik vogelhuisjes gemaakt. Zijn hoofd heb ik erafgehaald, maar voor de rest is het beeld nog volledig... anatomisch correct.”