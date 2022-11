Update werken Paanhuisstraat en Schutterhofstraat

Beringen Eerste participa­tie­tra­ject voor nieuw platform

De lancering van het gloednieuw participatieplatform ‘Allemaal Beringen’ is meteen ook het startschot voor het eerste participatietraject. Met ‘Mijn plekje – ons bankje’ wil het stadsbestuur enerzijds de bestaande bankjes in kaart brengen en anderzijds nieuwe bankjes plaatsen waar nodig. “De Beringenaar krijgt de kans om tussen 25 oktober en 16 november zijn of haar favoriete plekje te nomineren om er een bankje te plaatsen. De genomineerde plaatsen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarna volgt een online stemronde die loopt van 1 tot 18 december. De gekozen plekjes krijgen dan in het voorjaar een rust- of een picknickbankje, zodat nog meer buurtbewoners kunnen genieten van de mooiste plekjes die Beringen rijk is,” aldus schepen Jessie De Weyer.

28 oktober