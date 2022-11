Uitvaart Myriam (58), die door haar kersverse echtgenoot om het leven werd gebracht, vindt woensdag plaats

Myriam haar afscheidsdienst zal plaatshebben in Julius, Vervoortstraat 11 in Diest op woensdag 16 november 2022 om 10.30 uur. Samenkomst in Julius vanaf 10.00 uur. De plaatsing van de urne zal plaatshebben in besloten kring. Een groet kan gebracht worden in Julius, samen met de familie, op dinsdag 15 november 2022 van 19.00 tot 19.30 uur