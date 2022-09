Tweede boekenruilkastje in Deurne

Na de eerste boekenruilkoffers in café ’t Stamineeke in Webbekom, staat nu ook een boekenruilkastje in een tweede Diestse deelgemeente. In Deurne pronkt een hip exemplaar op de Molenberg tegenover de lindeboom, geschonken door DiestCurieus. In april organiseerde de culturele vereniging DiestCurieus nog in elke deelgemeente een inzamelactie van tweedehands boeken. Een deel werd verkocht tijdens het evenement ‘Blind Date with a Book’. De overige boeken zullen nu gebruikt worden als basisboeken voor Diestse boekenruilkastjes.

“We willen nog boekenruilkastjes plaatsen in Diest. Dat is niet alleen duurzaam, maar de kastjes vervullen ook een verbindende functie. Dit laatste is in Deurne trouwens zeer duidelijk. Er staat zelfs een leesbankje naast de ruilkas”, vertellen Inge Dierickx en Carina Jankowski van DiestCurieus.

“Ik was meteen heel enthousiast toen me gevraagd werd om een boekenruilkastje te plaatsen. Zelf had ik ook altijd al plannen in die richting. Het aanbod van Inge en Carina nam ik dus met 2 handen aan en is dus een echte win win-situatie. We zijn meteen samen aan de slag gegaan om het kastje te installeren. Ik vermoed dat onze poezen maar al te blij zijn en het kastje gauw als nieuw klauterelement zullen gebruiken. Iedereen tevreden dus”, lacht Sonja Thoelen.

In het boekenkastje hangt ook een blad met enkele afspraken om alles goed te laten verlopen. Al denken de organisatoren niet dat er misbruik zal gemaakt worden van dit mooie initiatief. Het gastgezin had trouwens ook de eer om de naam te kiezen voor het kastje. Na familieoverleg werd de naam ‘Lees je Leven’ gekozen. Zo kregen de 2 boekenruilkoffers Moris en Maddeleine in Webbekom er een zusje in Deurne bij.

