Twee nieuwkomers kunnen KFC Diest niet behoeden voor cruciale nederlaag tegen Zwarte Leeuw (0-2). Danny Boffin: “Als we telkens dezelfde fouten blijven maken, gaat het nog héél moeilijk worden”

voetbal derde nationale BKFC Diest, met de twee nieuwkomers Guus Hupperts en Dogan Gölpek meteen in de basis, is er ook in eigen stadion niet in geslaagd om uit de malaise te geraken. Het cruciale duel tegen concurrent Zwarte Leeuw werd met 0-2 verloren en zo kreeg het Warandeteam meteen ook de rode lantaarn toebedeeld.

De laatste overwinning van KFC Diest dateert nu al van 15 oktober vorig jaar. Uit de volgende tien duels werden er amper twee puntjes gesprokkeld. Zwarte Leeuw stond laatste, dus we kunnen hier toch écht wel spreken van een gemiste kans? “We hebben ze inderdaad niet gegrepen”, stelde coach Danny Boffin achteraf vast. “En we hebben het weer helemaal zelf uit handen gegeven. We waren nochtans met een duidelijk plan aan de match begonnen, maar na vijf minuten spelen viel alles al meteen in duigen. Daar sta je als coach machteloos tegenover.”

“Na een foute terugspeelbal kwam hun spits alleen voor onze keeper en die werkte het netjes af. Zo liepen we dus al vroeg achter de feiten aan. En als er nu één ding was dat we tegen een ploeg als Zwarte Leeuw moesten zien te vermijden, was het dat wel. Nu konden zij hun geliefkoosde spelletje spelen. Zij hebben hun voorsprong op alle mogelijke manieren verdedigd en dat is natuurlijk hun volste recht. Voor hen was dit ook zowat de match van de laatste kans. In hun plaats hadden wij wellicht hetzelfde gedaan.”

Positief blijven

Een sterke doelman Rosala moest zijn team tussendoor - alweer - nog een paar keer overeind houden. “Dat klopt”, aldus Boffin. “Hij deed een paar prima reddingen. Maar op een bepaald moment had ik toch wel het gevoel dat wij de match in handen hadden. We haalden een paar keer goed de achterlijn, maar dan ontbrak het ons aan scherpte in de zestien meter. Dat verhaal is niet nieuw. Om dan halfweg de tweede helft opnieuw in het mes te lopen door eerst en vooral weer onnodig balverlies te lijden, waarna er eigenlijk een professioneel foutje gemaakt had moeten worden, maar uit schrik voor een gele kaart werd dat niet gedaan. In plaats van overeind te blijven, ging onze centrale verdediger dan ook nog eens de tackle aan, waardoor de baan voor de 0-2 open lag. Dat was de doodsteek. De situatie is duidelijk: zolang we van die fouten blijven maken, gaat het nog heel moeilijk worden.”

Ondanks de precaire situatie blijft de teneur aan de Warande toch nog altijd positief. “Hoe dichter bij het einde, hoe moeilijker het wordt”, beseft Boffin. “We staan nu laatste, dus het kan alleen maar in stijgende lijn gaan. Er zijn nog dertien matchen te spelen en we gaan er alles aan doen om nog in derde amateurklasse te blijven. De manier waarop speelt nu even geen rol. “

Twee transfers

Mét dus twee nieuwe aanwinsten in de rangen. De Nederlandse flankaanvaller Guus Hupperts (30), ex-Roda JC, AZ, Willem II en SC Lokeren werd als eerste nieuwkomer aangekondigd. Dogan Gölpek (28) verhuisde destijds nog van MVV Maastricht naar de Turkse Süper-Lig en speelde vorig seizoen voor tweede amateurklasser Belisia Bilzen. “Er wordt veel van hen verwacht”, beseft Boffin. “Met al hun ervaring gaan zij zeker nog een meerwaarde bieden, maar het was zaterdag nog maar hun eerste wedstrijd. Na amper een week meegetraind te hebben, kan je niet verwachten dat zij al meteen hun stempel kunnen drukken. Veel tijd hebben we inderdaad niet, dat klopt. Het heeft ook geen zin om ver vooruit te kijken. De focus ligt nu op de partij van zaterdag tegen Geel. Een goed resultaat daar zou de kentering misschien wel kunnen inluiden en we gaan ons weer zo goed mogelijk zien voor te bereiden.”

Diest: Rosala, Claessens, Schoors, Goulding (71’ Masala) Gölpek, Briels, Achnak (64’ Van Loock), B. Schodts (64’ G. Schodts), Habarugira, Huppaerts, Matuta.

Zwarte Leeuw: Ceusters, Meyvis, Simons, Verboven (82’ De Vrij), Faria Da Silva (57’ Elharchi), Van De Vel, Lambrechts, Dupont, Neefs, Defossez, Jochems.

Doelpunten: 2’ Faria Da Silva (0-1), 69’ Jochems (0-2).

Geel: Claessens, Gölpek, Van De Vel.

