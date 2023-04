Tot zeven jaar cel voor bende die vanuit Diest cocaïne verscheept naar Verenigd Koninkrijk

INTERVIEW. Ex-Rode Duivel Marc Emmers (57) over het leven op en naast het veld: “In de doe-het-zelf­zaak vraagt een klant soms raad voor zijn voetballen­de dochter”

Profvoetballer van het jaar, vier keer landskampioen, ex-Rode Duivel, de Europese beker gewonnen... en de jongste 15 jaar aan de slag in het magazijn van een doe-het-zelfzaak. “Ja, het is echt mijn ding.” 26 jaar na zijn laatste professionele match blikt Limburger Marc Emmers (57) terug op zijn straffe carrière. Over de glorietijd met Anderlecht en KV Mechelen, tips geven aan Yannick Carrasco en Kevin De Bruyne, en als fiere papa aan de zijlijn staan. “Als ik in Roemenië voor mijn voetballende zoon kan supporteren, geniet ik daar volop van.”