Tot achttien maanden cel gevorderd voor leden Diestste jeugdbende met verschillende inbraken op palmares

Diest Het gratis Not That Kind of Doc­tor-kunstenpar­cours loopt nog tot 29 mei

Je kan nog tot en met 29 mei in Diest genieten van het gratis Not That Kind of Doctor-kunstenparcours. Dit totaalpakket van tentoonstellingen en optredens loopt kruiselings door de stad en onderzoekt de kracht van beeld, woord en muziek.

24 mei