Tijdens zomermaanden toch Nederlands oefenen? Dat kan in Diest

Halen Gewijzigde verkeerssi­tu­a­tie in Halen tijdens kermis, Cityrun en wielerwed­strijd

Vanaf 3 tot en met 12 augustus wijzigt de verkeerssituatie in bepaalde straten van Halen naar aanleiding van Halen Kermis, de Cityrun en wielerwedstrijd. In bepaalde straten is een parkeer- of verkeersverbod van toepassing.

27 juli