Textieldrukkerij Karoshi bestaat 30 jaar: “Exclusieve dealer van het Belgisch duurzaam modelabel Stanley/Stella”

Afwerking kruispunt Oudenbos - Ebdries

Vorig jaar vernieuwde de stad Aarschot in het kader van het onderhoudsprogramma de rijweg, voetpaden en aansluitingen van de opritten in Oudenbos, van de Tieltseweg tot net voor kruispunt Ebdries. De aanpassing van het kruispunt van Ebdries met Oudenbos en de afwerking van Oudenbos kon in het najaar van 2022 door de koudere temperaturen niet worden afgewerkt. In de paasvakantie worden de werken verder gezet.