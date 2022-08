Tal van locaties openen deuren voor Open Monumentendag met als thema ‘Duurzaamheid’.

DiestOntdek op zondag 11 september 2022 het rijke erfgoed in Diest en haar dorpskernen. Heel wat locaties openen dan de deuren voor Open Monumentendag. Het Europese thema ‘Duurzaamheid’ staat deze editie centraal. De toegang is gratis.

“Open monumentendag kunnen we in onze erfgoedstad niet wegdenken”, vertelt schepen van Erfgoed en Cultuur Geert Cluckers (DDS). “Naar jaarlijkse gewoonte stellen we weer verschillende locaties open en op vraag van velen voegen we daar onze werkplek, het stadhuis, aan toe. Je krijgt zelfs de gelegenheid om het dak op te gaan met onze stadsimker! Een unieke locatie!”

Locaties

Adoptiegroen – Begijnhof (10 tot 18 uur)

Stad Diest startte in 2020 met de zoektocht naar ‘adoptieouders’ voor groen op het openbaar domein. Het resultaat is verbluffend, ook op het Diestse Begijnhof. Verschillende perken werden rijkelijk aangeplant door enthousiaste buurtbewoners, met een mooi groen straatbeeld als resultaat. Maak een wandeling op ons mooie begijnhof en ontdek de aangeplante bloemperken tussen het eeuwenoude UNESCO-werelderfgoed.

Geschiedenis vs. ecologie – Stadhuis (13 tot 18 uur)

Het stadhuis van Diest werd tussen 1725 en 1731 gebouw door Willem Ignatius Kerrickx. De drie middeleeuwse gebouwen moesten toen plaats ruimen voor een nieuw stadhuis met classicistische voorgevel. De middeleeuwse zalen waarin vandaag stadsmuseum De Hofstadt gevestigd is, bleven wel bewaard. Bezoek stadsmuseum De Hofstadt, de trouwzaal, de Filips Willemzaal of de Sint-Joriszaal van het historische stadhuis.

In de jaren 90 kreeg het stadhuis van Diest er een nieuwbouw bij. Oud en nieuw werden prachtig met elkaar verbonden door een glazen atrium. De laatste jaren werd er geïnvesteerd in ecologie. Op het dak van de nieuwbouw werden in 2016 bijenkasten geplaatst die met veel liefde verzorgd worden door stadsimker Noël Vlaeyen. De bijen hebben een grote impact op de biodiversiteit in het centrum. Meer weten over de Diestse bijen? Kom dan om 14, 15, 16 of 17 uur naar een meet & greet met de stadsimker op het dak van de nieuwbouw van het stadhuis.

Klimaatwandeling met proevertjes – Bezoekerscentrum Webbekoms Broek (10 of 14 uur)

De klimaatgids neemt je mee op pad langs enkele groene plekjes in de stad. De gids vertelt je alles over het fruit en de kruiden die we tegenkomen en vertelt je waarom het gebruik van lokale producten milieuvriendelijk is. Op verschillende historische locaties krijg je een lokaal proevertje.

Inschrijving verplicht via museum@diest.be

350 jaar Diestse beiaard – Sint-Sulpitiuskerk (13, 14, 15, 16 of 17 uur)

In 2022 blaast de Diestse beiaard 350 kaarsjes uit! Het is de grootste nog overgebleven Hemony-beiaard ter wereld: de Stradivarius voor klokken en beiaarden. In 2022 worden de eerste stappen in het restauratiedossier van de beiaard gezet. Zo zal het klavier worden gerestaureerd, zodat onze stadsbeiaardier de mooiste deuntjes kan blijven spelen. Bezoek de beiaard met gids!

Blijf je liever met de voeten op de begane grond of is de beklimming van de beiaard met gids niet haalbaar voor jou? Probeer dan zeker de VR-bril in het Museum voor Religieuze Kunst in de Sint-Sulpitiuskerk. De VR-bril is beschikbaar zonder inschrijving.

inschrijving verplicht via visit@diest.be

Gerestaureerde toren – Sint-Hubertuskerk Schaffen (13 tot 18 uur, of rondleiding met gids om 14 of 16 uur)

De Sint-Hubertuskerk in Schaffen werd tijdens de voorbije negen maanden grondig gerestaureerd. De toren van de kerk schittert als nooit tevoren en torent weer trots boven het centrum van Schaffen uit. Breng een bezoekje om de restauratie en de kerk te bewonderen of volg de rondleiding met gids voor meer uitleg bij de restauratie.

Inschrijving verplicht via museum@diest.be

Kerken zoeken nieuwe invulling – Sint-Trudokerk Webbekom & O.L.V.-kerk Diest (10 tot 18 uur)

De Diestse kerken hebben sinds eeuwen een specifieke functie: het zijn warme plekken voor ontmoeting. Voor de O.L.V.-kerk in Diest en de Sint-Trudokerk in Webbekom wordt gezocht naar een nieuwe invulling die daarbij aansluit: een plek die verbinding zoekt met de wijk, met andere organisaties, met scholen, culturele instellingen en/of zorgaanbieders. Bezoek op Open Monumentendag de kerken en denk mee na over een nieuwe bestemming.

Expo Franz Van den Hove – Stadsmuseum De Hofstadt en stadswandeling Diest (13 tot 18 uur)

Franz Van den Hove (1846 - 1921) was een Diestse kunstenaar en een kind van de belle époque. In deze gouden periode tussen 1870 en 1914 stonden vrede, baanbrekende uitvindingen en grote welvaart centraal. Franz Van den Hove stond bekend om zijn typische stadsgezichten met mooi uitgedoste figuren, niet enkel van Diest, maar van verschillende kunststeden in Europa. Kom naar de expo in stadsmuseum De Hofstadt en herbeleef Diest in de belle époque dankzij de werken van Franz Van den Hove. Ga daarna op ontdekking in de historische binnenstad en ontdek verschillende panden en details uit deze gouden periode met de wandelgids.

