Tal van bestuurders betrapt tijdens grootscheepse controleactie

Opvallend veel politieac­ti­vi­teit aan stadsfeest­zaal afgelopen weekend: tien personen betrapt met drugs, twee onder invloed

Er was veel politieactiviteit te zien aan de stadsfeestzaal afgelopen weekend. De jeugdparty ‘Marcellekesparty’ op vrijdag verliep zonder problemen met puike organisatie en bewaking die in samenwerking met politie vechtpartijen in de kiem konden smoren. De daders werden onmiddellijk gevat.