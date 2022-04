Taekwondo Keumgang uit Diest aan de haal met zes medailles op internationaal rankingtoernooi Spanish Open

Beringen Gratis wifi aan de Paalse Plas en Koersels Kapelleke

De stad heeft gratis wifi geïnstalleerd in de speeltuinen aan recreatiedomeinen ’t Fonteintje en de Paalse Plas. “Naast de uitrol in onze publieke gebouwen voorzien we nu ook draadloos internet op drukbezochte stedelijke buitenlocaties”, zegt schepen van ICT Tijs Lemmens (Voluit). “We hebben bewust gekozen voor gebruiksgemak want inloggen is niet nodig. Je hoeft enkel je smartphone of tablet te verbinden met het netwerk WIFI4EU om online te gaan.” Volgens schepen van recreatie Jesse De Weyer (N-VA) is de 4G-ontvangst hier vrij laag. “Bovendien is het tijdens evenementen aangewezen om wifi te voorzien op deze plaatsen. Op de buitenspeeldag deze zaterdag zal je het internet dus al eens kunnen testen!”

1 april