Supermercado brengt drie dagen zuiderse sfeer naar Diest

Fietsen langs ons wielerver­le­den

Een fotofietszoektocht leidt je langs een tentoonstelling over het wielerverleden van Scherpenheuvel-Zichem. De zoektocht loopt nog de hele zomer. Je hebt dus meer dan genoeg tijd om deze leuke tocht te rijden. Je kan deelnemen aan de fietszoektocht van 17 juni tot 30 september. De brochure kan je afhalen aan de infobalie toerisme. Deelnemen is volledig gratis. Tip: op 13 en 14 juni vind je de tentoonstelling in het centrum van Scherpenheuvel.