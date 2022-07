Summerjam met eerste legale graffitimuur op 30 juli

Hasselt/Diest Treinver­keer tussen Hasselt en Diest onderbro­ken door defecte goederen­trein

Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest is donderdagochtend onderbroken door technische problemen met een goederentrein. Er is momenteel geen treinverkeer mogelijk. De NMBS zet vervangbussen in. In de mate van het mogelijke worden reizigerstreinen via Landen omgeleid.

8:45