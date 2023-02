Stelende thuisverpleegster krijgt werkstraf

De feiten van T.V., een twintiger, kwamen begin september 2020 aan het licht. De mantelzorger van een van de bestolen patiënten merkte dat er geld verdween uit de portefeuille van het slachtoffer, hoewel die zijn geld altijd bij zich hield. De enige optie was de thuisverpleegster, die de man regelmatig in bad kwam zetten. De teamleidster van V. werd ingelicht en die waarschuwde de andere patiënten. Vier van hen bleken in de voorbije periode ook geld verloren te zijn. Bij de politie verklaarde de thuisverpleegster dat ze effectief minstens 1.280 euro had gestolen van patiënten of hun familie. Ze was sinds een relatiebreuk alleenstaande moeder en had geldproblemen gekregen. Ondertussen betaalde de beklaagde het gestolen geld gedeeltelijk terug en ging ze na een tussenpauze opnieuw aan de slag in een woonzorgcentrum. De geldproblemen zouden ook van de baan zijn. Als de vrouw de opgelegde werkstraf niet of niet naar behoren uitvoert, hangt haar een jaar cel boven het hoofd.