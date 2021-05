Stadsmedewerkers zetten familie en collega’s op voorrangslijst voor vaccinatie. Stad Diest opent tuchtonderzoek

Eksel / Gerhees / Diest / Lommel / Genk Oud-voetballer Pierre Geys (72) wandelt vanuit Spanje langs alle voetbal­clubs waarvoor hij speelde: “De mensen verklaar­den mij zot”

6 mei In vervlogen tijden was Ekselaar Pierre Geys middenvelder voor Anderlecht en Diest. De 72-jarige oud-voetballer zou na zijn carrière een tijdje een café openen in het Hageland en trok uiteindelijk weer naar zijn vertrouwde thuisdorp. Sinds enkele jaren geniet hij van het prachtige weer in Tenerife. Daar kwam hij in coronatijden op het idee om de wandeling van zijn leven te maken.