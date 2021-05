Stadsmedewerker D.L. uit Diest, die zichzelf en familie op voorrangslijst voor vaccin liet zetten, doet haar verhaal: “Zelfs mijn leidinggevenden kregen vaccin, hoe moest ik dan weten dat het niet mocht?”

Diest Zwembad Halve Maan blijft voorlopig gesloten: “Het lek is nog niet gevonden”

7 mei Het zwembad in de Halve Maan in Diest werd op zaterdag 1 mei geopend als begin van het zwemseizoen. Helaas was de waterpret maar van korte duur want dinsdag 4 mei werd er al een lek in het zwembad vastgesteld. Daarom werd er donderdag beslist om het zwembad af te sluiten voor publiek. Het lek is momenteel nog niet gevonden.