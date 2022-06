Stadsdiensten gesloten op 24 juni voor teambuilding

Tielt/Beringen Winkeldief vernielt toilet van Supra Bazar: 5 maanden cel

Een 29-jarige man uit Beringen heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden gekregen voor winkeldiefstal en vandalisme. S.D. sloeg toe in de Supra Bazar in Tielt en vernielde later ook nog eens een toilet bij de parking van de supermarkt.

14 juni