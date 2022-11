Stadsdiensten gesloten op 15 november

Diest Felle brand in scoutslo­kaal in Diest, omgeving wordt gecontro­leerd op asbestdeel­tjes

Vanmorgen ontstond een brand in de Bruidstraat in het centrum van Diest, in een opslagruimte van scoutsmateriaal. Tijdens de brand kwamen ook asbestdeeltjes vrij, die in het dak van het lokaal zaten. Gevraagd wordt dat wie in de buurt woont, ramen en deuren gesloten houdt. De brand is intussen geblust.

