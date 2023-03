Stad maakt 1,5 miljoen euro vrij voor renovatie Peter Dorlandcentrum

Alerte medewerker betrapt winkeldief, politie rolt bende op

Door een kassierster van de Lidl in Scherpenheuvel werd woensdag rond 14 uur opgemerkt dat twee vrouwen, die haar kassa passeerden na enkele goederen te hebben betaald, nog verschillende andere goederen in hun winkeltas hadden zitten die niet op de band werden gelegd. De vrouwen werden staande gehouden en bij nazicht van hun tas door de winkelverantwoordelijke bleek dat deze gevuld was met zakjes pistachenoten. De lokale politie Demerdal kwam ter plaatse en ging over tot een fouillering van de kledij van de verdachten, waarbij verschillende doosjes tandpasta werden aangetroffen.