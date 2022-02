Stad Diest zet twee medewerkers op non-actief na getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag: “We zijn hier heel hard van geschrokken”

Intern onderzoek

“Wij waren niet eerder op de hoogte van deze feiten”, stelt De Graef. “Het was echter geen geheim voor ons dat dit een moeilijke dienst was. Men heeft in het verleden al aangegeven dat de samenwerking heel moeilijk liep en er waren al individuele trajectbegeleidingen in verband met werkcultuur en sfeer opgestart, in samenwerking met arbeidspsychologen. Sommige leidinggevenden werden eveneens al gecoacht. Toen de anonieme getuigenissen aan het licht kwamen in Het Laatste Nieuws ben ik heel erg geschrokken. Wij wisten niet dat het zo ernstig was en we weten niet waarom hier niet eerder melding van is gemaakt. We nemen dit zeer ernstig en hopen dat het intern onderzoek deze zaak helemaal zal uitklaren.”