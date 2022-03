Stad Diest zet in op aangename ontmoetingsplaats en doet online bevraging

Leuven/Aarschot/Diest Vijftienja­ri­ge Jani Janssens al elf dagen vermist

De vijftienjarige Jani Janssens liep elf dagen geleden weg uit het jeugdhulpcentrum Monte Rosa in Kessel-Lo. Sindsdien ontbreekt elk spoor. “Ik hoop maar dat hij veilig en droog is, en dat er niks is gebeurd.”

11 maart