Stad Diest wil iedereen inspraak geven in sportbeleid

Aarschot Roland Renskade terug geopend

Enkele weken geleden stortte een deel van het pakhuis aan de Roland Renskade in. Na grondig onderzoek bleek dat het pakhuis zich in zo’n slechte staat bevond, dat het gedeeltelijk afgebroken moest worden. Ondertussen is het grootste deel van de afbraakwerken afgerond. Het gedeelte van de Roland Renskade dat al die tijd afgesloten was, is ondertussen terug geopend.

10 januari