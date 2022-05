Stad Diest trotse gastgemeente voor Merodehappening 2022: “Laat in ons historische begijnhof al je zintuigen prikkelen”

DiestDit jaar zal de Merodehappening op 15 mei plaatsvinden in gaststad Diest. Het evenement zet de troeven van Landschapspark de Merode in de kijker.

Na een pauze van twee jaar organiseert het partnerschap van Landschapspark de Merode opnieuw een Merodehappening. Dit jaarlijkse familie-evenement vindt beurtelings plaats in één van de negen Merodegemeenten. Duizenden bezoekers krijgen er de kans om kennis te maken met de troeven van het Merodegebied.

Met muziek, erfgoedprikkels, natuurbeleving en heerlijke streekproducten zijn alle ingrediënten aanwezig voor een sfeervolle beleving van het gebied. De editie van dit jaar zal doorgaan op 15 mei op twee toplocaties: het historische Begijnhof en het prachtige Webbekoms Broek.

“Diest is dit jaar gaststad voor de merodehappening”, zegt Geert Cluckers (DDS), schepen van Toerisme in Diest. “Laat in ons historische begijnhof al je zintuigen prikkelen en ontdek wat onze streek te bieden heeft!”

Eeuwenoude traditie van stilte en zorg

“Het Begijnhof en het nabijgelegen ziekenhuis Sint-Annendael van de grauwzusters kaderen in een eeuwenoude traditie van stilte en zorg, waar Landschapspark de Merode om bekend staat. De twee Norbertijnenabdijen Avebode en Tongerlo, de basiliek van Scherpenheuvel, de thuisverpleging in Geel, en de rustgevende natuur dragen daar allemaal toe bij.”

In het programma van de Merodehappening is dit thema onder meer vertaald in een stilt-o-meter, waarbij je in en rond het Begijnhof ‘verstillingsplekken’ ontdekt en meer leert over de begijnen en Sint-Annendael.

Ook yoga in de natuur, stilte- en zintuigenwandelingen in het Webbekoms Broek, en een lezing uit eigen werk van Anne-Marie Hooyberghs staan op de planning. Deze romanschrijfster liet zich meermaals inspireren door zorgthema’s uit de vooroorlogse periode.

Natuurontwikkeling, landschapsbeleving en integraal waterbeheer

“Het Webbekoms Broek biedt landschapsbeleving en zachte recreatie in een natuurgebied dat onmisbaar is geworden in kader van integraal waterbeheer. De locatie speelt zo een veelzijdige en belangrijke rol voor elke inwoner van Diest en de ruime omgeving. Het is een van de vele bijzondere natuurgebieden die Landschapspark de Merode rijk is. Tijdens de Merodehappening kunnen bezoekers het gebied verkennen aan de hand van verschillende begeleide wandelingen.”

Programma

Wat staat er op het programma? Van 13 tot 18 uur kan je op het Begijnhof een belevingsmarkt bezoeken, met randanimatie. De natuuractiviteiten in het Webbekoms Broek starten al in de voormiddag. Het volledige programma vind je op www.landschapsparkdemerode.be/merodehappening.