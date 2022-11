Stad Diest streeft naar meer bomen op grondgebied: “Door de bomen in kaart te brengen, hebben we een objectieve parameter om de hoeveelheid aan af te toetsen”

DiestStad Diest heeft de ambitie om zoveel mogelijk groen te voorzien op haar grondgebied. De stad doet dat via verschillende initiatieven. Voor elke boom die er verdwijnt, wil Diest er twee nieuwe aanplanten. Om dat goed op te volgen, heeft de stad het bomenbestand in kaart gebracht. Via een bomenteller houdt de stad in de toekomst jaarlijks bij hoeveel bomen er gerooid en aangeplant worden.

“Diest nog groener maken, dat is het doel dat we voor ogen hebben”, legt schepen van Milieu Rick Brans (Open Diest) uit. “Goed voor het klimaat én goed voor onze inwoners.” Afgelopen zomer bracht de stad daarom het aantal bomen op haar grondgebied in kaart. 28% van het grondgebied van Diest bestaat uit bomen (gemiddelde Vlaams-Brabant: 21%). “Door de bomen in kaart te brengen, hebben we in de toekomst een objectieve parameter om de hoeveelheid bomen in Diest aan af te toetsen”, gaat schepen Brans verder. “Zo maken we onze ambitie kwantificeerbaar en kunnen we doelmatig te werk gaan.”

Inventarisatie

In totaal werden 4091 losstaande bomen geïnventariseerd die door stadsdiensten onderhouden worden. Daarnaast werden ook 423 hagen – goed voor 8465 meter haag – en 1622 zones met gras (ongeveer 37 ha) ingetekend. Momenteel brengt de stad ook de parken en de bossen in kaart. Op de website zullen deze aantallen jaarlijks geüpdatet worden. “Nu de bomen in Diest in kaart gebracht zijn, willen we in een tweede fase meer info over elke boom aan haar database toevoegen, zoals de soort, de leeftijd en de gezondheid. Dat geeft meer inzicht in het bomenbestand van Diest en kan een leidraad vormen in het bomenonderhoud van de stad.”

Sinds 2019 werden er op het grondgebied van Diest ongeveer 7392 bomen aangeplant. Daarvan werden bomen door Natuurpunt, VMM en het Agentschap Natuur en Bos aangeplant, maar ook door de stad of door particulieren. Het gaat daarbij niet enkel om losstaande bomen, maar ook om bosaanplanting.

Acties

In 2023 start de stad met het aanplanten van een geboortebos. Voor elke nieuw geboren Diestenaar komt er op die manier alvast een boompje bij. Sinds 2020 neemt de stad deel aan de Behaag je tuin-actie. Dit jaar kreeg elk gezin uit Diest dat deelnam aan de actie daarbij een gratis stuk plantgoed van de stad cadeau. De stad nam in 2022 voor de vijfde keer deel aan de klimaatbomenactie. Dit najaar zullen er 40 klimaatbomen geplant worden. Inwoners konden zelf locaties voorstellen voor de bomen.

Locaties voorstellen

Vanaf nu kan je via de website van de stad het hele jaar door locaties voorstellen voor de aanplanting van nieuwe bomen op het openbaar domein: www.diest.be/bomenteller. Heb je zelf een nieuwe boom of haag in je tuin geplant? Ook dat kan je hier doorgeven.

