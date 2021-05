Stad Diest start tuchtonderzoek naar medewerkers die familie en collega’s op voorrangslijst vaccinatiecentrum plaatsten

Diest Amper 24 uur voor Terrasdag en onduide­lijk­heid over de plexischer­men... gaan ze in Diest rond met de stok van 1,5 meter: “Nu kan ik half mijn terras weer afbreken”

7 mei Vrijdagvoormiddag. Amper 24 uur voor de terrassen weer open mogen. Een dag waar menig horeca-uitbater al máánden naartoe leeft. En dan was er nog die verdomde discussie over plexischermen. Mogen ze wel of niet? Vanochtend kwam het antwoord: njet. Kosten gemaakt voor niets, dus. En terwijl in vele gemeenten een gedoogbeleid heerst - “Laat ze dit weekend maar staan, dit is te kort dag” - gaan ze in Diest rond met de stok van 1,5 meter. Er worden dan wel geen boetes uitgedeeld, uitbaters worden toch aangesproken als ze nog schermen hebben staan. Aan café Bij De Baas is de uitbater - net niet in tranen - dan al maar zijn terras weer aan het afbreken. “Dit is wraakroepend.”