Stad Diest sloot 2021 af met budgettair evenwicht: “Stijging van personeels- en energiekosten betekent meerkost van bijna 2 miljoen euro, we moeten waakzaam zijn”

In de jaarrekening wordt het definitief budgettair resultaat van het afgelopen jaar weergegeven. Dat is nu gebeurd voor het jaar 2021. Daaruit blijkt dat de financiën van de stad uit 2021 in evenwicht zijn. De dagelijkse inkomsten liggen daarbij 9,8 miljoen euro hoger dan de uitgaven. In de oorspronkelijke raming werd uitgegaan van een overschot van 3,4 miljoen euro. Dat betekent dus een extra reserve van ongeveer 6 miljoen euro in de dagelijkse uitgaven.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge, die de financiële gezondheid van een stad op langere termijn weergeeft en daarmee een van de belangrijkste cijfers in een lokale begroting is, staat net als in het boekjaar 2020 opnieuw ruim in het groen, met net geen 8 miljoen euro.

“Onze ruime autofinancieringsmarge en het budgettair evenwicht uit 2021 tonen aan dat we de coronajaren financieel goed zijn doorgekomen”, zegt schepen van Financiën Maurits Vande Reyde (Open Diest). “Dat was niet vanzelfsprekend, gezien de doorlopende kosten die covid met zich meebracht, zoals het vaccinatiecentrum in Webbekom. Die budgettair gezonde situatie behouden, blijft absoluut noodzakelijk om onze grote investeringsprojecten in de stad en deelgemeenten te kunnen uitvoeren. Begrotingen hebben vaak de naam technisch en ingewikkeld te zijn, maar ze zijn ontzettend belangrijk. Je hebt steden en gemeenten die te veel geld hebben uitgegeven of te hoge schulden zijn aangegaan. Zij moeten nu de belastingen verhogen. In Diest is dat niet het geval.”

Toenemende inflatie

Toch staat er na covid een nieuwe grote uitdaging te wachten: de sterk toenemende inflatie. Die legt een enorme druk op de lokale financiën. Door de huidige inflatie stijgen vooral de personeels- en energiekosten razendsnel. Wat betreft energie is er in 2022 al een stijging merkbaar met 43% tegenover 2021 en zelfs 56% tegenover 2020. Ook de personeelskosten stijgen door indexering met meer dan 6% in 2022.

“Voor onze begroting betekenen die stijging van personeels- en energiekosten een meerkost van bijna 2 miljoen euro”, verklaart Vande Reyde. “Op een budget van 45 miljoen euro is dat een zware bijkomende kost, die zelfs groter is dan die van de corona-investeringen. We zullen daarom waakzaam moeten zijn, om onze grote investeringsprojecten mogelijk te blijven maken.”

