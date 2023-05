Stad Diest plaatst 240 zonnepanelen op dak van OC ’t Molenhuis: “Hiervoor telt stad Diest 102.137 euro neer”

Drie jonge artiesten organise­ren derde live editie van muziekfes­ti­val in Abdij van Averbode: “Deze regio heeft op vlak van klassieke muziek geen groot aanbod”

In de Abdij van Averbode gaat in juni de derde editie van het live muziekfestival Averbode Klassiek van start. De organisatoren - cellist Paul Heyman, schrijver Jason Spinks en sopraan Louise Guenter - hebben alle drie een band met het Hageland. Als kind brachten ze vele zomers door in de bossen van de regio rond Averbode. “Jason is afkomstig uit Testelt. Enkele jaren geleden bedachten we tijdens een wandeling in de buurt van de abdij het plan om onze passie voor klassieke muziek met meer mensen te delen”, vertelt Paul, cellist en organisator.