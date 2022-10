Stad Diest organiseert ‘een moment van troost’ op 29 oktober

Beringen Beringen viert Dag van de Jeugdbewe­ging

Afgelopen vrijdag werd de Dag van de Jeugdbeweging gevierd. Ook in Beringen trokken honderden leden hun uniform aan om richting school te gaan. Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de stad samen met de Beringse Jeugdraad en de jeugdbewegingen een samenkomst met ontbijt aan de lokalen van de Scouts en de Chiro van Beringen-Centrum. Onder muzikale begeleiding van het trommelkorps van de Chirojongens van Koersel trokken de 350 aanwezige jongeren nadien richting de scholencampus aan het Bogaersveld. Later op de dag werd er soep uitgedeeld op school, was er een slotactiviteit en voorzag de stad bussen richting de Nacht van de Jeugdbeweging. “Op die manier bedanken we hen voor hun engagement en schenken we de leden een uniek embleem om op hun uniform te bevestigen,” aldus schepen voor Jeugd Jessie De Weyer (N-VA).

24 oktober