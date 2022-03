Stad Diest lanceert ‘Break the Bias!’-podcast met uitzonderlijke gasten: “We hopen dat de podcasts voer zijn voor leerzame dialogen en meer bewustwording”

DiestOp dinsdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, lanceerde Stad Diest een vierdelige podcast ‘Break the Bias!’, naar het gelijknamige thema dit jaar. Daarin neemt trotse Diestenaar Angélique Baeyens luisteraars mee in de wereld van 7 uitzonderlijke gasten, elk met hun eigen kijk op mannen en vrouwen.

Diest schenkt jaarlijks graag aandacht aan Internationale Vrouwendag. Maar corona maakte het niet evident om een groot evenement met workshops en lezingen te organiseren. “Storytelling helpt mensen om tot nieuwe inzichten te komen. Sterke authentieke verhalen stimuleren ons om in de huid van andere personen te kruipen en hen beter te begrijpen, zeker rond gender en gelijkheid is dat nog nodig,” vertelt schepen van Diversiteit Monique De Dobbeleer (DDS). “Een samenleving die het talent en de dromen van vrouwen respecteert, wint. Vrouwen moeten kunnen zijn wie ze willen zijn, waar dan ook!”

Via de podcast willen stad Diest en de dienst Diversiteit samen met enkele vrouwenorganisaties inspirerende verhalen delen met luisteraars en zo gesprekken starten, want gelijkheid tussen vrouwen en mannen komt niet vanzelf. “We hopen dat de podcasts ook in scholen, verenigingen en bedrijven inspirerend werken en voer zijn voor leerzame dialogen en meer bewustwording”, gaat de schepen voort.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De generatie van de toekomst aan het woord. © Diest

Blijven strijden voor gelijkheid

Het is trotse Diestenaar Angélique Baeyens, gepokt en gemazeld in de Televisiefabriek - waar ze onder andere reportages maakte voor Paul Jambers - die achter de microfoon kruipt en zeven uitzonderlijke gasten uitnodigt om met haar te praten over hun kijk op mannen en vrouwen.

“Verhalen, mensen en beelden. Daar draait het om”, vertelt Angélique. “De gasten zijn zo divers, zo spontaan en authentiek. En van verschillende generaties en leeftijden. Wat een mooi spectrum! Door de opnames van deze podcast besef ik eigenlijk pas hoe belangrijk Vrouwendag is. Enerzijds, om verder te strijden voor gelijkheid, zoals de kinderen me duidelijk maakten. Anderzijds, om te beseffen dat we al een hele weg hebben afgelegd en dat ook moeten eren, wat ik kon leren van Amytis en Patience.”

7 unieke perspectieven op de (on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Patience Omoregbhe is één van de gasten in de podcast. Haar roots liggen in Nigeria, waar mannen boven vrouwen staan. Ze vindt Belgische vrouwen inspirerend en deelt een vreselijk geheim uit haar kindertijd. Haar kracht zit in haar geloof en haar studies. “Ik wil vrouwen inspireren. Mensen die veel zaken hebben meegemaakt - zoals ik - wil ik tonen dat ze moeten blijven vechten. Ik luister zelf ook naar verhalen van anderen en dat geeft mij kracht. Dan luister ik naar iemand die mij ook zegt dat ik moet doorgaan. En dat helpt”, vertelt ze.

Quote Ik was verbaasd toen ik hier vrouwen zag die ‘mannenjobs’ doen. Ik vind het 100% inspire­rend om een vrouw te zien die haar droom waarmaakt Patience Omoregbhe

“Er is een heel groot verschil tussen Nigeria en België. Je ziet vrouwen die bijvoorbeeld buschauffeur zijn. In Afrika, als je dat zou willen doen, zeggen ze: “Ben je gek? Wat is er met jou? Jij bent een vrouw, je bent te zwak om dat te doen.” Daarom was ik verbaasd toen ik hier vrouwen zag die ‘mannenjobs’ doen. Ik vind het 100% inspirerend om een vrouw te zien die haar droom waarmaakt.”

Meer uit Diest

Ook Amytis Krad maakt deel uit van de podcast. Zij verkondigt tegen de stroom in haar mening in een blog op Instagram en zet wereldwijd 86.000 Arabische en Koerdische vrouwen aan tot lezen, studeren en zelfontplooiing. “Het is belangrijk dat we elke dag werken aan de gelijkheid tussen man en vrouw, niet alleen één dag per jaar. In mijn blog herinner ik vrouwen dagelijks aan hun rechten en mogelijkheden om zelfstandig te worden. En eigenlijk niet alleen vrouwen, mannen ook. Want vrouwen alleen kunnen het niet. We moeten samenwerken.”

Verder komen ook Wouter Torfs (64), CEO van schoenen Torfs, - die al 10 keer verkozen is tot beste werkgever van België en zelfs Europa -, en Tinneke Renders (38) - een vrouw met diploma’s, klaar om carrière te maken, maar ze vond het geluk bij de haard - aan bod in de podcast.

Quote Moesten we meer vrouwelij­ke leiders hebben, kan ik me niet voorstel­len dat de waanzin die we vandaag meemaken, zich zou voordoen Wouter Torfs

“Ik kan erkennen dat onze bedrijfscultuur echt typisch vrouwelijk is. En dat waarden als verbinding, solidariteit, menselijkheid, de familie als metafoor, heel belangrijk zijn. En dat bijvoorbeeld waarden als individuele carrière, ambities, minder aan de orde zijn. Moesten we meer vrouwelijke leiders hebben, kan ik me niet voorstellen dat de waanzin die we vandaag meemaken, zich zou voordoen”, aldus Wouter Torfs.

Generatie van de toekomst

Ook de generatie van de toekomst - met internationale roots en een frisse blik op mannen en vrouwen - komen aan bod in de podcast. Zo praten Sofia (10), Rael (10) en Liam (15) over hun passies, ambities en hun kijk op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. “Ik vind het belangrijk dat er gesproken wordt over de ongelijkheid, omdat mensen het anders niet zien. Ik was vooral geschrokken dat in België mannen en vrouwen niet gelijk betaald worden. Dat lijkt me zoiets van 1900", vertelt Sofia. “Onlangs was er een vriendin van mij mee op café, en ik merkte van mezelf dat ik toch de neiging had van ‘ik moet zorgen dat ze veilig is, dat ze niet in de problemen komt of wordt meegepakt door iemand.’ Ik voel me wel verantwoordelijk voor een meisje op dat moment”, gaat Liam verder.

Praktisch

De podcast ‘Internationale Vrouwendag: Break the Bias!’ is gratis terug te vinden via www.diest.be/break-the-bias, alsook op Spotify en Google Podcasts.