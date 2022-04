Spotlight op muzikanten van eigen streek tijdens Lokale Helden

DiestTijdens Lokale Helden krijgt muzikaal talent van eigen bodem in Diest de kans om op een podium het beste van zichzelf te laten zien. Van ’s morgens tot ’s avonds zijn er op verschillende plaatsen in Diest jonge lokale muzikanten te horen. De stad slaat daarvoor de handen in elkaar met verschillende organisatoren. Een unieke samenwerking tussen Den Amer, Jeugdhuis Tijl, Backstage Gitan, ’t Stamineeke, JC Smurf en Café Hell levert een hele dag applaus op voor onze Lokale Helden.

In heel Vlaanderen staat muzikaal talent uit eigen streek op zaterdag 30 april in de spotlights onder de noemer ‘Lokale Helden’. Zo ook in Diest.

“Voor sommige artiesten wordt het de allereerste keer op een podium”, zegt schepen van Jeugd Rick Brans (Open Diest). “Anderen hebben al heel wat kilometers op de teller. De rode draad: ze hebben allemaal een duidelijke link met Diest.”

Podiumkansen

“Podiumkansen zijn belangrijk voor jong talent”, zegt Koen Dries, directeur van de Hagelandse Academie voor Muziek en woord. “Voor de HAMW is het belangrijk dat onze leerlingen zelfstandige podiumkunstenaars worden. Lokale podia bieden hen hier de uitgelezen kans om broodnodige ervaring op te doen.”

Verspreid door de stad

De stad slaat de handen in elkaar met verschillende organisatoren. Den Amer, Jeugdhuis Tijl, Backstage Gitan, ’t Stamineeke, JC Smurf en Café Hell hebben een podium in de aanbieding. In de loop van de dag kan je er genieten van verschillende muzikale streekproducten.

Heel wat bands spelen de beste hits uit hun repertoire, tijdens een dj-wedstrijd nemen onze lokale helden plaats achter de draaitafels en wie naast muziek naar artiesten op zoek is, kan in Den Amer (CC Diest) terecht voor de opening van een art expo.

“Als cultuurcentrum is het onze taak om nieuwe talenten een plaats te geven om hun creaties de wereld in te sturen”, zegt Maarten Brants van CC Diest. “Dat doen we dit jaar onder andere door twee jonge lokale kunstenaars op te nemen in de programmatie van een nieuw hedendaags kunstenparcours.”

Jeugdhuis Tijl stelt op deze dag hun podium open voor bands die nog nooit eerder in Tijl stonden. Zo willen ze maximale speelkansen creëren. Ook in JC Smurf krijgt jong talent kansen. Naar jaarlijkse traditie bieden ze jong talent een podiumkans. Dit jaar laten ze de gitaren staan en zal de jeugd plaatjes draaien

Praktisch

De optredens gaan ’s morgens van start en vinden in de loop van de dag plaats op de diverse locaties. Wie geen moment wil missen, kan ’s morgens een pistolet met kaas of hesp meepikken in ’t Stamineeke. Tussen 15 en 19 uur kan je in Backstage Gitan genieten van een lekkere pizza.

Het volledige programma en de adressen van alle locaties vind je op www.diest.be/lokalehelden.